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2 часа назад

Собчак рассказала о «фильтрации хороших русских» в грузинском аэропорту

Газета.Ru

В Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак поделилась историей, как в аэропорту Тбилиси выборочно осматривают людей с российским паспортами.

Собчак рассказала о «фильтрации хороших русских» в аэропорту Тбилиси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам журналистки, по прибытии в Грузию россиян «выдергивают» и уводят в отдельную комнату, где сидят «три очень интеллигентных человека». Собчак отметила, что данные представители — не грузины, но люди с хорошим английским языком. По ее мнению, явно носители. Эти люди задают очень подробные вопросы: откуда человек, куда направляется, где живет в России, где будет проживать в Грузии, кем работает и какой доход.

«Наверное, от этого социологического опроса можно отказаться, но тогда тебя, возможно, и в страну не пустят. Выяснять мой собеседник не стал. Что это было – не очень понятно. Хороших английский для хороших русских», — предположила Собчак.

После сообщения Ксении, ей написала подписчица, рассказав о похожей ситуации в Польше. «Ездила к родственникам в Польшу, вчера возвращалась домой (ну, в Россию то есть) через Нарву. По ее словам, на погранпосту всех украинцев и людей с двойным гражданством также останавливают, отводят в отдельный кабинет (больше похожий на камеру), допрашивают, катают пальчики, все в лучшем виде», — поделилась Ксения. Она уточнила, что подписчица — беременна. Несмотря на положение, девушку продержали в душном кабинете пять часов, не дав воды. Во время разговора ее попросили ввести на телефоне пароль и изучали его содержимое в отдельной комнате.

В Грузии объяснили нежелание ограничивать въезд для россиян

Ранее Собчак сообщила, что вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверяют на возможный экстремизм.

Шоу-бизнес,Владимир Котляров,Ксения Собчак,
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