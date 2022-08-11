Собчак рассказала о «фильтрации хороших русских» в аэропорту Тбилиси

По словам журналистки, по прибытии в Грузию россиян «выдергивают» и уводят в отдельную комнату, где сидят «три очень интеллигентных человека». Собчак отметила, что данные представители — не грузины, но люди с хорошим английским языком. По ее мнению, явно носители. Эти люди задают очень подробные вопросы: откуда человек, куда направляется, где живет в России , где будет проживать в Грузии, кем работает и какой доход.

«Наверное, от этого социологического опроса можно отказаться, но тогда тебя, возможно, и в страну не пустят. Выяснять мой собеседник не стал. Что это было – не очень понятно. Хороших английский для хороших русских», — предположила Собчак.

После сообщения Ксении, ей написала подписчица, рассказав о похожей ситуации в Польше. «Ездила к родственникам в Польшу, вчера возвращалась домой (ну, в Россию то есть) через Нарву. По ее словам, на погранпосту всех украинцев и людей с двойным гражданством также останавливают, отводят в отдельный кабинет (больше похожий на камеру), допрашивают, катают пальчики, все в лучшем виде», — поделилась Ксения. Она уточнила, что подписчица — беременна. Несмотря на положение, девушку продержали в душном кабинете пять часов, не дав воды. Во время разговора ее попросили ввести на телефоне пароль и изучали его содержимое в отдельной комнате.