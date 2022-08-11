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1 час назад

Кравец рассказала о «букете болезней» и пенсии Моисеева

Елена Прошина

Певица Алена Кравец рассказала о состоянии здоровья певца Бориса Моисеева. По ее словам, у артиста целый букет болезней. Об этом пишут «Дни.ру».

Кравец рассказала о «букете болезней» и пенсии Моисеева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2010 году Борис Моисеев пережил инсульт, его ввели в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. У певца была парализована левая часть тела, в больнице он провел несколько месяцев, а после долго восстанавливался. По словам Кравец, после такого о сцене придется забыть.

«Жизнь артиста – эта кочевая жизнь в состоянии перманентного стресса, недосыпа. И она точно не для пережившего инсульт пожилого человека», - сказала Алена.

Она также отметила, что у 68-летнего Моисеева сейчас «целый букет хворей и недугов».

«У него хорошо работают не все мышцы лица и затруднена речь, – ни о какой сцене, гастролях тут и речи идти не может», – сказала Кравец.

По ее словам, остаток жизни Моисеев хочет прожить в тишине – в свое удовольствие. Живет он на вполне приличный доход – его пенсия с учетом доплат, льгот и авторских отчислений составляет не меньше 150 тыс. в месяц.

«Детей и внуков у него нет, коллектив он не содержит – этой суммы ему вполне хватает на нормальную жизнь», - заявила Алена, призвав всех оставить его в покое, т.к. сам артист устал от шумихи и хочет «просто жизни обычного пенсионера».

Шоу-бизнес,Алена Кравец,Борис Моисеев,
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