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49 минут назад

Покинувшие РФ Хаматова и Белый выступят в «Кабаре Людмилы Петрушевской» в Прибалтике

FBM.ru

Российские актеры театра и кино Чулпан Хаматова и Анатолий Белый, которые ранее уехали из нашей страны, вместе выступят на сцене в Прибалтике. Об этом информирует РИА ФАН.

Покинувшие РФ Хаматова и Белый нашли площадку для выступлений в Прибалтике
Фото: fbm.rufbm.ru

Артисты будут участвовать в «Кабаре Людмилы», где выступят в роли чтецов произведений поэтессы, тогда как сама Петрушевская споет. Звезды выступят на сцене трёх городов: 21 августа в Вильнюсе, 23-го — в Риге, а 31-го — в Таллине.

13 июня сообщалось, что Анатолий Белый ушёл из МХТ имени Чехова и уехал из РФ. Было отмечено, что он покинул страну вместе с женой и детьми, однако где именно остановился — неизвестно. Позднее актер высказался о своем решении.

Белый сообщил, что причинами увольнения и смены места жительства оказалось то, что он болезненно воспринимает ситуацию, которая связана со специальной военной операцией России на территории Украины, а также текущие события в мире. Артист отметил, что по этой причине он поссорился с некоторыми своими коллегами и друзьями.

В марте было объявлено, что Чулпан Хаматова ушла из московского театра «Современник» и переехала в Латвию после начала военной спецоперации на Украине. В беседе с Екатериной Гордеевой она поведала, что во время начала СВО РФ она находилась в отпуске и «хотела переждать», но потом приняла решение об эмиграции.

Шоу-бизнес,Анатолий Белый,Чулпан Хаматова,Екатерина Гордеева,
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