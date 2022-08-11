Покинувшие РФ Хаматова и Белый нашли площадку для выступлений в Прибалтике

Российские актеры театра и кино Чулпан Хаматова и Анатолий Белый, которые ранее уехали из нашей страны, вместе выступят на сцене в Прибалтике. Об этом информирует РИА ФАН.

Фото: fbm.ru fbm.ru

Артисты будут участвовать в «Кабаре Людмилы», где выступят в роли чтецов произведений поэтессы, тогда как сама Петрушевская споет. Звезды выступят на сцене трёх городов: 21 августа в Вильнюсе, 23-го — в Риге, а 31-го — в Таллине.

13 июня сообщалось, что Анатолий Белый ушёл из МХТ имени Чехова и уехал из РФ. Было отмечено, что он покинул страну вместе с женой и детьми, однако где именно остановился — неизвестно. Позднее актер высказался о своем решении.

Белый сообщил, что причинами увольнения и смены места жительства оказалось то, что он болезненно воспринимает ситуацию, которая связана со специальной военной операцией России на территории Украины, а также текущие события в мире. Артист отметил, что по этой причине он поссорился с некоторыми своими коллегами и друзьями.