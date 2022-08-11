Уехавший из России Галкин начал учить новый язык

Сбежавший из России комик Максим Галкин вероятно, хочет остаться в Израиле. Как сообщает «Слово и Дело», сейчас он якобы активно изучает иврит и ищет подходящую школу для своих детей.
При этом Алла Пугачева может не последовать за своим мужем. Ранее она заявляла, что вернется в Россию к сентябрю, а недавно эту информацию подтвердил латвийский композитор Раймонд Паулс.
Напомним, что в феврале Галкин и Пугачева уехали в Израиль вместе с детьми. Юморист стал критиковать действия российской власти, из-за чего лишился работы на Первом канале. Позднее они переехали в Юрмалу, а по сети поползли слухи, что супруги собираются навсегда уехать из России и обосноваться на Западе.