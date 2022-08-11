Уехавший из России Галкин начал учить новый язык

Сбежавший из России комик Максим Галкин вероятно, хочет остаться в Израиле. Как сообщает «Слово и Дело», сейчас он якобы активно изучает иврит и ищет подходящую школу для своих детей.

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При этом Алла Пугачева может не последовать за своим мужем. Ранее она заявляла, что вернется в Россию к сентябрю, а недавно эту информацию подтвердил латвийский композитор Раймонд Паулс.