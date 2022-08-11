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31 минуту назад

Уехавший из России Галкин начал учить иврит

Никита Бородкин

Сбежавший из России комик Максим Галкин вероятно, хочет остаться в Израиле. Как сообщает «Слово и Дело», сейчас он якобы активно изучает иврит и ищет подходящую школу для своих детей.

Уехавший из России Галкин начал учить новый язык
Фото: ТАССТАСС

При этом Алла Пугачева может не последовать за своим мужем. Ранее она заявляла, что вернется в Россию к сентябрю, а недавно эту информацию подтвердил латвийский композитор Раймонд Паулс.

Галкин раскрыл отношение к нему россиян

Напомним, что в феврале Галкин и Пугачева уехали в Израиль вместе с детьми. Юморист стал критиковать действия российской власти, из-за чего лишился работы на Первом канале. Позднее они переехали в Юрмалу, а по сети поползли слухи, что супруги собираются навсегда уехать из России и обосноваться на Западе.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Раймонд Паулс,Алла Пугачева,Первый канал,
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