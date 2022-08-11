Ярмольник назвал дату своего возвращения в Россию

Леонид Ярмольник сообщил, когда вернется в Россию. Об этом он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.

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Актер признался, что приедет на родину к учебному году, когда внук пойдет в школу. Он отметил, что на данный момент отдыхает вместе с семьей в Юрмале. Артист находится в Латвии с марта. Ранее блогер Михаил Шахназаров сообщил, что актер прогуливается за границей с коллегой Геннадием Хазановым.