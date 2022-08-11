Ярмольник назвал дату своего возвращения в Россию

Леонид Ярмольник сообщил, когда вернется в Россию. Об этом он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.
Актер признался, что приедет на родину к учебному году, когда внук пойдет в школу. Он отметил, что на данный момент отдыхает вместе с семьей в Юрмале. Артист находится в Латвии с марта. Ранее блогер Михаил Шахназаров сообщил, что актер прогуливается за границей с коллегой Геннадием Хазановым.
В июне Ярмольник опроверг слухи об эмиграцию в Латвию. Артист пояснил, что регулярно приезжает в Юрмалу, поскольку там гостят его внуки весной-летом. Со слов актера, он навещает семью в свободные дни без спектаклей и съемок.