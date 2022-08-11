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1 час назад

Леонид Ярмольник рассказал, когда вернется в Россию

Газета.Ruиещё 4

Леонид Ярмольник сообщил, когда вернется в Россию. Об этом он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.

Ярмольник назвал дату своего возвращения в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер признался, что приедет на родину к учебному году, когда внук пойдет в школу. Он отметил, что на данный момент отдыхает вместе с семьей в Юрмале. Артист находится в Латвии с марта. Ранее блогер Михаил Шахназаров сообщил, что актер прогуливается за границей с коллегой Геннадием Хазановым.

Геннадий Хазанов уехал из России и не может вернуться

В июне Ярмольник опроверг слухи об эмиграцию в Латвию. Артист пояснил, что регулярно приезжает в Юрмалу, поскольку там гостят его внуки весной-летом. Со слов актера, он навещает семью в свободные дни без спектаклей и съемок.

Шоу-бизнес,Геннадий Хазанов,Леонид Ярмольник,
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