В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
9 минут назад

В Киеве предложили ввести санкции против Аллегровой, Михалкова и Кипелова

ТАСС

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК), отвечающее за составление санкционных списков, предложило ввести рестрикции в отношении 362 россиян. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на его сайте.

В Киеве предложили ввести санкции против Аллегровой, Михалкова и Кипелова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"НАПК добавило в списки потенциальных кандидатов на международные санкции еще 362 человека, поддерживающих политику РФ. Это уже 22-й перечень, который ведомство направило в МИД, а также в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины, для осуществления мер привлечения к уголовной ответственности, блокирования активов и решения о взыскании их в пользу Украины", - указывается в тексте.

В агентстве отметили, что в новый список включены в том числе историк Феликс Разумовский, режиссер Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова, рок-музыканты Валерий Кипелов и Александр Иванов, а также председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

В ведомстве сообщили, что всего на данный момент в соответствующих перечнях находятся 18,9 тыс. физических и 4 тыс. юридических лиц.

Шоу-бизнес,Павел Савчук,Валерий Кипелов,Феликс Разумовский,Ирина Аллегрова,Александр Иванов,Никита Михалков,Международный комитет Красного Креста,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители