В Киеве предложили ввести санкции против Аллегровой, Михалкова и Кипелова

"НАПК добавило в списки потенциальных кандидатов на международные санкции еще 362 человека, поддерживающих политику РФ. Это уже 22-й перечень, который ведомство направило в МИД, а также в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины, для осуществления мер привлечения к уголовной ответственности, блокирования активов и решения о взыскании их в пользу Украины", - указывается в тексте.