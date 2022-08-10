Эксперт рассказала об истинном содержании «скандальных» мемуаров принца Гарри

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Эксперт по британской королевской семье Кинси Шофилд рассказала, каким, по ее мнению, будет истинное содержание книги принца Гарри. Об этом сообщает издание Daily Express.

Ожидается, что мемуары принца Гарри выйдут в конце 2022 года. Британские таблоиды утверждают, что члены королевской семьи с опаской ждут от книги откровений о скандальных деталях жизни в Виндзорском замке, которые до сих пор удавалось скрывать от любопытствующей публики.

Кинси Шофилд полагает, что подобные ожидания напрасны. По ее мнению, Гарри не станет копаться в грязном белье, поэтому в мемуарах вряд ли будет содержаться какая-либо информация, способная повредить королевской семье.

«Он расскажет о смерти матери и, думаю, будет говорить о том, как это повлияло на него в молодости, и как эти эмоции превратили его в того лидера, которым он является сегодня», — пояснила она.

Шофилд считает, что Гарри не захочет окончательно сжигать мосты еще и потому, что его детям могут быть выгодны связи с британской королевской семьей. «Позволит ли его издатель людям вроде нас обсуждать, какие ужасные вещи могут быть упомянуты в книге? Конечно, ему же хочется, чтобы ее покупали», — отметила эксперт.

Шофилд полагает, что Гарри планирует использовать книгу для построения собственного имиджа. «По-моему, он пытается показать себя еще одним Марком Цукербергом или Бараком Обамой, то есть человеком, которому будут платить по 100 тысяч долларов за речь перед какими-нибудь богатеями в Майами», — объяснила она.