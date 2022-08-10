Пугачева довела Галкина до слез

Сегодня Максим Галкин публично признался в чувствах Алле Пугачевой. Юморист отправился на гастроли по зарубежным городам, поэтому какое-то время ему предстоит разлука с любимой женщиной и детьми. Экс-ведущий Первого канала опубликовал архивный снимок, где запечатлен он и Алла Борисовна. «Лет 20 этой фотографии. Ее сделал известный литовский фотограф. Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю», — шоумен прокомментировал свой свежий пост.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Судя по всему, эти слова и воспоминания растрогали Примадонну. Алла Борисовна записала короткий видеоролик для мужа. Артистка отправилась на прогулку с детьми. Звездное семейство передает Галкину пламенный привет: «Помашем ручкой папе».

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От себя Пугачева добавила:

«Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый. У нас все хорошо».

Поклонники пары не смогли сдержать восхищения от того, как трепетно звезды относятся друг к другу и поддерживают любые начинания.

«Писали недавно про развод Галкина и Пугачевой. Видно, поторопились…», «Сердце защемило от таких признаний», «Всё-таки хорошая пара, кто бы и что не говорил», «Показуха сплошная и никакой искренности», «Смешно смотреть, как Алла Борисовна пытается строить из себя кокетку», — пишут комментаторы на просторах Интернета.

Сейчас самый животрепещущий вопрос — вернутся ли Пугачева и Галкин в Россию, как и обещали изначально?