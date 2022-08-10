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1 час назад

«Папе исполнилось бы 85»: Собчак поделилась главным сожалением в жизни

Никита Бородкин

Журналистка Ксения Собчак опубликовала архивные фото с отцом Анатолием Собчаком в день его рождения. В своем Telegram-канале телеведущая призналась, что больше всего жалеет о том, что в молодости некоторые вещи для нее были важнее общения с родителем.

«Папе исполнилось бы 85»: Собчак поделилась главным сожалением в жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня моему папе исполнилось бы 85 лет. Больше всего жалею о том, что в мои 16-17 иногда дискотека или мальчик из школы был важнее разговора с папой и вечера дома. Берегите и цените тех, кто рядом», - заявила Собчак.

Напомним, что 10 августу Собчаку могло бы исполнится 85 лет. Он скончался в начале 2000 года от острой сердечной недостаточности, когда находился в гостинице «Русь» в Светлогорске.

На подборке черно-белых снимков в публикации первый мэр Санкт-Петербурга запечатлен со своей дочерью. Собчак призвала своих подписчиков беречь и ценить своих близких.

Напомним, что ранее журналистка рассказала о ссоре между ее отцом и Анатолием Чубайсом. По словам Ксении, их отношения дали трещину из-за разного понимания механизма перехода от плановой экономики к рыночной — Чубайс выступал за резкие реформы, а Собчак — за плавные изменения.

Также она рассказала, что ее отец высоко ценил будущего президента РФ Владимира Путина, который в 90-е годы был заместителем мэра Санкт-Петербурга.

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