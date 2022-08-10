Актрису Захарову обвинили в ненависти к артистам «Ленкома»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о поведении актрисы Александры Захаровой за кулисами. Как сообщает Teleprogramma.pro, со слов директора, артистка ненавидит своих коллег.
«Она приходила в театр и ни с кем не здоровалась, а себя называла принцессой. Да кто ты такая?» — высказал возмущение Варшавер.
Глава театра заявил, что успехами в карьере она обязана имени своего отца, бывшего худрука «Ленкома» Марка Захарова. Александре никогда не отказывали в помощи — рядом с актрисой всегда находился человек, который способен был решить ее проблемы.
Директор добавил, что заботился о Марке Захарове, когда тот был жив и признал, что долгие годы «нянчился» с Александрой, тогда как она лишь портила репутацию своего родителя.
Напомним, что ранее Варшавер уже рассказывал о хамском поведении Захаровой после ее слов о том, что директор «Ленкома» отнял у нее работу. Театральный деятель отмечал, что у артистки четыре главные роли в театре, а в прошлом декабре она получила огромную тринадцатую зарплату.