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28 минут назад

Niletto случайно собрал в парке Екатеринбурга толпу фанатов: видео

Денис Фьючин

Российский хип-хоп исполнитель Niletto случайно собрал сотни фанатов в одном из парков Екатеринбурга. Певец в социальных сетях опубликовал информацию о тренировке, чем и привлек множество своих поклонников.

Понаблюдать за спортивными занятиями своего кумира пришла целая толпа. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с места событий.

Поначалу Niletto резко отреагировал на то, что фанаты его снимают. Заявив им, что теперь они должны подтянуться 10 раз, либо пусть уходят. Однако позже 30-летний поп-исполнитель провел с ними несколько конкурсов и мастер-классов.

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