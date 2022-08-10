Российский хип-хоп исполнитель Niletto случайно собрал сотни фанатов в одном из парков Екатеринбурга . Певец в социальных сетях опубликовал информацию о тренировке, чем и привлек множество своих поклонников.

Понаблюдать за спортивными занятиями своего кумира пришла целая толпа. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с места событий.

Поначалу Niletto резко отреагировал на то, что фанаты его снимают. Заявив им, что теперь они должны подтянуться 10 раз, либо пусть уходят. Однако позже 30-летний поп-исполнитель провел с ними несколько конкурсов и мастер-классов.