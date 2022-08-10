Варшавер раскрыл зарплату Поргиной в театре

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что актриса Людмила Поргина в течение 13 лет работы в театре получала огромную зарплату, не выходя на сцену. Как сообщает Teleprogramma.pro, он отметил, что артистке грешно жаловаться на бедственное материальное положение.
По его словам, Поргина находилась в отпуске пока болел ее муж Николай Караченцев, при этом получая 250 тыс. рублей в месяц. Кроме того, она периодически жаловалась, что устает ухаживать за супругом и ей раз в несколько месяцев требуется отдых за границей.
Варшавер также отметил, что именно он уговаривал Марка Захарова дать Поргиной звание заслуженной артистки России.
Напомним, что как заявлял Варшавер в феврале этого года, сейчас зарплата Поргиной составляет около 53 тыс. рублей. Она принимает участие в двух спектаклях, однако играет там лишь эпизодические роли на заднем плане.