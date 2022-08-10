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31 минуту назад

Варшавер раскрыл зарплату Поргиной в театре

Никита Бородкин

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что актриса Людмила Поргина в течение 13 лет работы в театре получала огромную зарплату, не выходя на сцену. Как сообщает Teleprogramma.pro, он отметил, что артистке грешно жаловаться на бедственное материальное положение.

Варшавер раскрыл зарплату Поргиной в театре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Поргина находилась в отпуске пока болел ее муж Николай Караченцев, при этом получая 250 тыс. рублей в месяц. Кроме того, она периодически жаловалась, что устает ухаживать за супругом и ей раз в несколько месяцев требуется отдых за границей.

Варшавер также отметил, что именно он уговаривал Марка Захарова дать Поргиной звание заслуженной артистки России.

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Напомним, что как заявлял Варшавер в феврале этого года, сейчас зарплата Поргиной составляет около 53 тыс. рублей. Она принимает участие в двух спектаклях, однако играет там лишь эпизодические роли на заднем плане.

Шоу-бизнес,Людмила Поргина,Марк Захаров,
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