Варшавер раскрыл зарплату Поргиной в театре

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что актриса Людмила Поргина в течение 13 лет работы в театре получала огромную зарплату, не выходя на сцену. Как сообщает Teleprogramma.pro, он отметил, что артистке грешно жаловаться на бедственное материальное положение.

По его словам, Поргина находилась в отпуске пока болел ее муж Николай Караченцев, при этом получая 250 тыс. рублей в месяц. Кроме того, она периодически жаловалась, что устает ухаживать за супругом и ей раз в несколько месяцев требуется отдых за границей.

Варшавер также отметил, что именно он уговаривал Марка Захарова дать Поргиной звание заслуженной артистки России.