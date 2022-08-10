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1 час назад

«Домом-2» заинтересовалась прокуратура

Елена Прошина

Съемочную площадку телепроекта «Дом-2» посетила прокуратура с проверкой. Шоу обвиняют в нецелевом использовании земли. Об этом сообщает StarHit.

«Домом-2» заинтересовалась прокуратура
Фото: ТНТТНТ

«Проверка была связана с тем, что проект обвиняют в нецелевом использовании земли. Сотрудники органов беседовали с руководством на этот счет, обходили периметр. Сейчас проверка продолжается», - рассказал источник на телестройке.

Почему прокуратура заинтересовалась землей, на которой несколько лет идут съемки проекта пока неизвестно. Если по итогам проверки будут выявлены нарушения, владельцев шоу может ждать в лучшем случае — штраф, в худшем — прекращение прав пользования участком и компенсация ущерба.

Ранее перестал выходить в эфир выпуск шоу о ночной жизни участников. По словам источников, такое решение было связано с оптимизацией бюджета. На телестройке произошло сокращение, были уволены многие сотрудники, работающие по ночам — режиссеры, операторы. Телешоу теряет популярность, отсюда и необходимость в экономии».

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