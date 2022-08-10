«Домом-2» заинтересовалась прокуратура

Съемочную площадку телепроекта «Дом-2» посетила прокуратура с проверкой. Шоу обвиняют в нецелевом использовании земли. Об этом сообщает StarHit.

Фото: ТНТ ТНТ

«Проверка была связана с тем, что проект обвиняют в нецелевом использовании земли. Сотрудники органов беседовали с руководством на этот счет, обходили периметр. Сейчас проверка продолжается», - рассказал источник на телестройке.

Почему прокуратура заинтересовалась землей, на которой несколько лет идут съемки проекта пока неизвестно. Если по итогам проверки будут выявлены нарушения, владельцев шоу может ждать в лучшем случае — штраф, в худшем — прекращение прав пользования участком и компенсация ущерба.