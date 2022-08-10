Внук Пугачевой высказался о гастролях в США

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что хочет отправиться со своей рок-группой Multiverse на гастроли в США — если она будет там востребована. Как сообщает «Муз-ТВ», сейчас коллектив популярен в России лишь у определенной аудитории.

Пресняков подчеркнул, что гастрольный тур должен быть целесообразным с точки зрения сбора слушателей. По этой причине, для него нет особой разницы, где выступать — главное, чтобы на мероприятие пришли люди.