Внук Пугачевой высказался о гастролях в США

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что хочет отправиться со своей рок-группой Multiverse на гастроли в США — если она будет там востребована. Как сообщает «Муз-ТВ», сейчас коллектив популярен в России лишь у определенной аудитории.
Пресняков подчеркнул, что гастрольный тур должен быть целесообразным с точки зрения сбора слушателей. По этой причине, для него нет особой разницы, где выступать — главное, чтобы на мероприятие пришли люди.
Напомним, что ранее на Преснякова пожаловались соседи его знаменитой бабушки. Выяснилось, что пока Пугачева вместе с Максимом Галкиным уехали из России, их замок в Грязях не пустует — Никита устраивает там масштабные вечеринки, а также проводит репетиции группы. Мероприятие обычно идет до утра и мешает спать окружающим.