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1 час назад

Назван возможный срок возвращения Пугачевой в Россию

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева до конца месяца должна вернуться в Россию. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как рассказал источник из близкого окружения звездной семьи, певица планирует приехать в конце августа, перед началом учебного года. Ранее сама Пугачева так же утверждала, что вернется к сентябрю.

Галкин раскрыл отношение к нему россиян

«Алла Борисовна вернется в конце августа, так как детям надо идти в школу. Не случайно она молчит на главную тему. У Максима концерты за границей: он пока там будет в разъездах. Видимо семья осенью на каникулы также полетит в Израиль, где все и воссоединятся. Пока у Максима концерты по миру, жена с детьми будет дома. А потом – решат, где жить», — заявил источник.

Ранее о возвращении Пугачевой высказался ее друг композитор Раймонд Паулс. По его словам, певица в личной беседе подтвердила, что планирует вскоре приехать в Москву. Однако он не уточнил, когда конкретно вернется звезда. При этом он подчеркнул, что Максим Галкин продолжит концертную деятельность за границей.

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