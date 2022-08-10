Назван возможный срок возвращения Пугачевой в Россию

«Алла Борисовна вернется в конце августа, так как детям надо идти в школу. Не случайно она молчит на главную тему. У Максима концерты за границей: он пока там будет в разъездах. Видимо семья осенью на каникулы также полетит в Израиль, где все и воссоединятся. Пока у Максима концерты по миру, жена с детьми будет дома. А потом – решат, где жить», — заявил источник.