Назван возможный срок возвращения Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева до конца месяца должна вернуться в Россию. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как рассказал источник из близкого окружения звездной семьи, певица планирует приехать в конце августа, перед началом учебного года. Ранее сама Пугачева так же утверждала, что вернется к сентябрю.
«Алла Борисовна вернется в конце августа, так как детям надо идти в школу. Не случайно она молчит на главную тему. У Максима концерты за границей: он пока там будет в разъездах. Видимо семья осенью на каникулы также полетит в Израиль, где все и воссоединятся. Пока у Максима концерты по миру, жена с детьми будет дома. А потом – решат, где жить», — заявил источник.
Ранее о возвращении Пугачевой высказался ее друг композитор Раймонд Паулс. По его словам, певица в личной беседе подтвердила, что планирует вскоре приехать в Москву. Однако он не уточнил, когда конкретно вернется звезда. При этом он подчеркнул, что Максим Галкин продолжит концертную деятельность за границей.