Лазарева поделилась переживаниями из-за статуса иноагента

Артистка Татьяна Лазарева, признанная Минюстом РФ иноагентом, поделилась переживаниями из-за данного статуса. Как она рассказала StarHit, сначала она испытала гордость, но после ее отношение к этому изменилось.

Лазарева призналась, что ощутила «чувство ужаса и позора», которое, по ее словам, испытывают все иноагенты, а также те, кто решил уехать из страны.

Напомним, что после начала спецоперации Лазарева раскритиковала российские власти и переехала жить в Испанию, где активно снималась в политических передачах, посвященных России. В июле Минюст признал Лазареву иноагентом.