В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
8 минут назад

Лазарева поделилась переживаниями из-за статуса иноагента

Никита Бородкин

Артистка Татьяна Лазарева, признанная Минюстом РФ иноагентом, поделилась переживаниями из-за данного статуса. Как она рассказала StarHit, сначала она испытала гордость, но после ее отношение к этому изменилось.

Лазарева поделилась переживаниями из-за статуса иноагента
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лазарева призналась, что ощутила «чувство ужаса и позора», которое, по ее словам, испытывают все иноагенты, а также те, кто решил уехать из страны.

Напомним, что после начала спецоперации Лазарева раскритиковала российские власти и переехала жить в Испанию, где активно снималась в политических передачах, посвященных России. В июле Минюст признал Лазареву иноагентом.

Шахназаров раскритиковал находящуюся "на испанщине" Лазареву

Ранее телеведущая признавалась, что запретила своим детям возвращаться в Россию из-за своего статуса. Она опасается, что в случае какого-либо происшествия ей не удастся приехать на помощь к детям в Москву.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Минюст России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители