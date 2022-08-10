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1 час назад

Собчак рассказала о связанных с Путиным детских воспоминаниях

Lenta.ruиещё 4

Телеведущая Ксения Собчак поделилась детскими воспоминаниями, пришедшимися на разгар политической карьеры отца Анатолия Собчака и связанными в том числе с президентом России Владимиром Путиным, который на тот момент, в начале 90-х, работал в органах власти Санкт-Петербурга. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

Собчак рассказала о связанных с Путиным детских воспоминаниях
Фото: ТАССТАСС

По словам журналистки, в то время, когда ей было около 11 лет, все политики, в частности Путин и действующий на тот момент президент России Борис Ельцин, были лишь «какими-то дядями».

«Путин был просто дядей, который приходил и крал у меня моего папу, потому что я знала — когда приходит Путин, значит, папа сейчас уедет на работу, а я останусь без обещанного времени с ним», — заявила Собчак.

Собеседница газеты добавила, что ее отец, занимавший тогда пост мэра Северной столицы, уважал и ценил Путина, а также прислушивался к нему, считал одним из «очень доверенных людей». Она помнит, что, когда Путин приезжал, «они куда-то все время уединялись, что-то обсуждали».

В том же интервью Собчак рассказала о причинах ссоры отца с бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. По ее словам, их отношения стали напряженными из-за разного понимания механизма перехода от социалистической экономики к капиталистической.

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