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50 минут назад

Падчерица Ивана Урганта снялась в провокационной фотосессии

WomanHit.ru

Падчерица телеведущего Ивана Урганта — 21-летняя Эрика Кикнадзе — уже много лет живет в Америке. Девушка довольно часто делится со своими поклонниками провокационными снимками.

Падчерица Ивана Урганта снялась в провокационной фотосессии
Фото: соцсетисоцсети

Вот и в этот раз Эрика выложила кадры с необычной фотосессии. Падчерица знаменитости опубликовала снимки, где она запечатлена в короткой красно-черной куртке, мини-юбке с леопардовым рисунком, чулках и красных туфлях на высоком каблуке.

На одном снимке Кикнадзе позирует на кровати, а на другом — возле джакузи в виде сердца.

«Так что ты сделаешь для меня? На коленях для тебя», — подписала кадры девушка.

Напомним, Иван женат на Наталье Кикнадзе. Супруги воспитывают двух дочерей — 14-летнюю Нину и 6-летнюю Валерию. Также у женщины есть двое детей от предыдущих отношений — 25-летний сын Нико и 21-летняя дочь Эрика.

Шоу-бизнес,Наталья Кикнадзе,Иван Ургант,
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