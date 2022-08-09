Падчерица Ивана Урганта снялась в провокационной фотосессии

Падчерица телеведущего Ивана Урганта — 21-летняя Эрика Кикнадзе — уже много лет живет в Америке. Девушка довольно часто делится со своими поклонниками провокационными снимками.

Фото: соцсети соцсети

Вот и в этот раз Эрика выложила кадры с необычной фотосессии. Падчерица знаменитости опубликовала снимки, где она запечатлена в короткой красно-черной куртке, мини-юбке с леопардовым рисунком, чулках и красных туфлях на высоком каблуке.

На одном снимке Кикнадзе позирует на кровати, а на другом — возле джакузи в виде сердца.

«Так что ты сделаешь для меня? На коленях для тебя», — подписала кадры девушка.