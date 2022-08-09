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53 минуты назад

Лоза сравнил Шнурова с кабацким музыкантом и бомжом

Мослента

С кабацким музыкантом и бомжом сравнил музыканта, лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова певец Юрий Лоза. В беседе с «Газетой.Ru» артист заявил, что из-за большого количества мата в песнях и речи Шнурова смешно называть рокером и тем более интеллигентным человеком.

Лоза сравнил Шнурова с кабацким музыкантом и бомжом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда "Ленинград" называют рок-группой — это смешно, это бред. Это приблатненный шансонообразный стиль. Стиль кабацких музыкантов в современной обработке, с современными инструментами и большим количеством мата», — поделился мнением Лоза.

По его словам, мат используют для выражения своих эмоций люди с бедным словарным запасом, низкой социальной ответственностью, бомжи, но никак не интеллигенты.

«Это язык, которым виртуозно владеют бомжи за гаражом. Если ты уподобляешься им, что в этом хорошего? У Шнурова мат льется сам собой — по поводу и без повода», — сказал певец.

Ранее Лоза высказался о популярности Киркорова и Бузовой. По его мнению, на востребованность артистов повлияло слишком частое упоминание их имен в СМИ.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Сергей Шнуров,
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