Раскрыто поведение Галкина во время драки на его концерте

Зрительница латвийского концерта сбежавшего из России Максима Галкина рассказала, как комик испугался во время драки. Как сообщает портал PROZVEZD, юморист изначально вышел на сцену напряженным, но после конфликта он еще больше растерялся.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Валерии Леоновой, когда двое мужчин начали драку, у Максима изменился голос и он начал дрожать, как «осиновый лист». По ее мнению, юморист мог испугаться, что достаться может и ему.

Женщина отметила, что концерт пришлось прервать на 20 минут, за время которых драчунов вывели из зала. Выяснять причины произошедшего будут полицейские — по слухам, драка началась из-за разных политических взглядов мужчин.