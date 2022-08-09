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38 минут назад

Зрительница с концерта Галкина рассказала о его реакции на драку в зале

Никита Бородкин

Зрительница латвийского концерта сбежавшего из России Максима Галкина рассказала, как комик испугался во время драки. Как сообщает портал PROZVEZD, юморист изначально вышел на сцену напряженным, но после конфликта он еще больше растерялся.

Раскрыто поведение Галкина во время драки на его концерте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Валерии Леоновой, когда двое мужчин начали драку, у Максима изменился голос и он начал дрожать, как «осиновый лист». По ее мнению, юморист мог испугаться, что достаться может и ему.

Женщина отметила, что концерт пришлось прервать на 20 минут, за время которых драчунов вывели из зала. Выяснять причины произошедшего будут полицейские — по слухам, драка началась из-за разных политических взглядов мужчин.

Отметим, что в последние месяцы Галкин начал запрещать вести съемку его выступлений за границей. Он признавался, что боится уголовного преследования в России, а потому просит не снимать видео и не распространять его шутки.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,
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