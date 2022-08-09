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45 минут назад

Зрительница концерта Галкина рассказала о поведении юмориста во время драки в зале

Слово и Дело

Зрительница латвийского концерта Максима Галкина заявила о сильном испуге юмориста во время произошедшей драки.

По ее словам, в целом концерт прошло не гладко: Галкин нервничал и создавал впечатление о том, что не готов выступать. Об этом посетительница рассказала для Prozvezd.

«Галкин заметно растерялся, даже голос стал другим, явно не ожидал такого. Дрожал как осиновый лист. Но сам разнимать не полез. Видимо, испугался, что и ему достанется», — отметила зрительница.

Она считает, что драка вполне могла произойти из-за столкновения политических взглядов. Напомним, что в инциденте участвовали двое мужчин, а юмористу пришлось организовать на 20 минут паузу, чтобы охранники смогли вывести их из зала.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,
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