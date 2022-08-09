Зрительница латвийского концерта Максима Галкина заявила о сильном испуге юмориста во время произошедшей драки.

По ее словам, в целом концерт прошло не гладко: Галкин нервничал и создавал впечатление о том, что не готов выступать. Об этом посетительница рассказала для Prozvezd.

«Галкин заметно растерялся, даже голос стал другим, явно не ожидал такого. Дрожал как осиновый лист. Но сам разнимать не полез. Видимо, испугался, что и ему достанется», — отметила зрительница.