В Госдуме призвали запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов призвал запретить певице Лайме Вайкуле въезд в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение государственный деятель направил в Федеральную службу безопасности (ФСБ):

«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор Федеральной службы безопасности — прим. «Ленты.ру»), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме

Причиной для запрета на въезд артистки, по мнению Кузнецова, стало ее поведение на концерте в Литве 31 июля. Тогда исполнительница во время выступления развернула на сцене флаг Украины, тем самым продемонстрировав свою позицию по отношению к специальной военной операции.

Депутат добавил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который будет ограничивать деятельность с целью заработка для иностранных граждан, поддерживающих «враждебные страны». «Необходимое условие для бизнеса иностранца в России — уважение к нашей стране», — подчеркнул Кузнецов.