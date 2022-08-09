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1 час назад

В Госдуме призвали запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию

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Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов призвал запретить певице Лайме Вайкуле въезд в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме призвали запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соответствующее обращение государственный деятель направил в Федеральную службу безопасности (ФСБ):

Россияне отреагировали на выходку Вайкуле с украинским флагом

«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор Федеральной службы безопасности — прим. «Ленты.ру»), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме

Причиной для запрета на въезд артистки, по мнению Кузнецова, стало ее поведение на концерте в Литве 31 июля. Тогда исполнительница во время выступления развернула на сцене флаг Украины, тем самым продемонстрировав свою позицию по отношению к специальной военной операции.

Депутат добавил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который будет ограничивать деятельность с целью заработка для иностранных граждан, поддерживающих «враждебные страны». «Необходимое условие для бизнеса иностранца в России — уважение к нашей стране», — подчеркнул Кузнецов.

В конце июля друзья Лаймы Вайкуле подтвердили, что у звезды случился рецидив рака груди. За несколько месяцев до этого певица сообщила, что улетела в США из-за проблем со здоровьем. За какой именно медицинской помощью она отправилась в другую страну, исполнительница не уточнила.

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