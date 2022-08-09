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1 час назад

Дэвид Бекхэм с дочерью развлеклись на концерте The Weeknd: видео

Денис Фьючин

Футболист Дэвид Бекхэм вместе с дочерью посетили концерт канадского исполнителя The Weeknd в Майами. Знаменитый британский спортсмен и его 11-летняя наследница Харпер повеселились на мероприятии. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятое звездным семейством видео.

Бекхэм и его дочь танцевали и подпевали во время выступления певца. А после окончания концерта футболист прошел за кулисы и лично пообщался с The Weekend. Знаменитости также сделали совместную фотографию, уточняет канал.

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