Футболист Дэвид Бекхэм вместе с дочерью посетили концерт канадского исполнителя The Weeknd в Майами . Знаменитый британский спортсмен и его 11-летняя наследница Харпер повеселились на мероприятии. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятое звездным семейством видео.

Бекхэм и его дочь танцевали и подпевали во время выступления певца. А после окончания концерта футболист прошел за кулисы и лично пообщался с The Weekend. Знаменитости также сделали совместную фотографию, уточняет канал.