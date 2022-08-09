Сергей Зверев в плавках удивил фанатов подтянутым телом

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев поделился видео в откровенном образе и удивил поклонников. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

59-летняя знаменитость опубликовал ролик с отдыха в Сочи, на котором он позирует на балконе номера отеля в плавках оранжевого цвета. На размещенных кадрах мужчина запечатлен с распущенными волосами спиной к фотографу.

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«Завидую людям, которые на отдыхе могут спокойно искупаться (...) Только положил свое звездное тело — через пару минут куча народа с телефонами. Ну вот как отдыхать?» — пожаловался артист в описании к публикации, которая набрала 62 тысячи просмотров.

Подписчики, в свою очередь, восхитились подтянутым телом Зверева, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

«Какая прекрасная фигура», «Звездное тело! И прекрасное!», «Какой вы классный», «Как же не сфотографировать такого красавчика?», «Какая красота на балконе стоит», — высказывались фанаты.