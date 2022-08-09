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47 минут назад

Макаревич оценил свои музыкальные перспективы в России

Никита Бородкин

Музыкант Андрей Макаревич высказался о перспективах своей концертной деятельности в России. Как сообщает Teleprogramma.pro, он подчеркнул, что в ближайшее время выступлений точно не будет, однако он надеется, что в будущем они состоятся.

Макаревич сообщил о планах вернуться на сцену в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидер «Машины времени» также отметил, что считает себя оптимистом — сохранять хороший настрой ему помогают путешествия, занятие творчеством, а также общение с женой и сыном. Он добавил, что старается «не биться головой в стену» касательно вещей, которые не может изменить, однако если что-то ему подвластно — то он старается это делать.

Напомним, что еще до начала спецоперации на Украине Макаревич переехал жить в Израиль вместе со своей супругой. После событий февраля он стал жестко критиковать действия Москвы и отменил свои выступления в России.

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,
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