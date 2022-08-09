Михаил Шац оправдался за побег из России

Телеведущий, юморист Михаил Шац после начала спецоперации на Украине перебрался из России в Испанию, где сейчас также проживают его бывшая супруга Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ) и их общие дети.
Шац в YouTube-шоу RISODROM объяснил свое решение уехать из России тем, что его жизнь сильно изменилась. Телеведущий понял, что уже не сможет зарабатывать на юмористических передачах.
«Я не могу заниматься любимым делом. Развлекательные программы на данном этапе кажутся совсем неуместными», — заявил он.
Примечательно, но дети Шаца и Лазаревой хотели вернуться в Россию из-за границы, однако мать им запретила, сославшись на то, что не сможет их навестить в случае какого-либо происшествия.