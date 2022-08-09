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27 минут назад

Телеведущий Михаил Шац оправдался за побег из России

Слово и Дело

Телеведущий, юморист Михаил Шац после начала спецоперации на Украине перебрался из России в Испанию, где сейчас также проживают его бывшая супруга Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ) и их общие дети.

Михаил Шац оправдался за побег из России
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressPravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Шац в YouTube-шоу RISODROM объяснил свое решение уехать из России тем, что его жизнь сильно изменилась. Телеведущий понял, что уже не сможет зарабатывать на юмористических передачах.

«Я не могу заниматься любимым делом. Развлекательные программы на данном этапе кажутся совсем неуместными», — заявил он.

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Примечательно, но дети Шаца и Лазаревой хотели вернуться в Россию из-за границы, однако мать им запретила, сославшись на то, что не сможет их навестить в случае какого-либо происшествия.

Шоу-бизнес,Михаил Шац,
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