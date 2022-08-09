Актриса вспомнила о домогательствах Табакова на экзамене во МХАТ

Актриса Елена Антоненко рассказала неприятную историю, участником которой стал покойный режиссер Олег Табаков. По словам звезды, она боготворила кумира, однако он не оправдал ее ожиданий.
Инцидент произошел много лет назад, когда Антоненко была молодой абитуриенткой. Во время экзамена во МХАТ знаменитый режиссер попросил актрису оголить ее грудь.
«Отчасти я от него пострадала. Была у него на хорошем счету на курсе, а при поступлении во МХАТ он мне сказал: "Я ничего делать не буду, просто покажи мне свою грудь". И я убежала оскорбленная», — цитирует звезду «КП».
По словам Антоненко, режиссер неоднократно приставал к молодым девушкам. В случае отказа он грозился разрушить их карьеру.