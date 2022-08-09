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29 минут назад

Актриса Антоненко вспомнила о домогательствах Табакова на экзамене во МХАТ

Слово и Дело

Актриса Елена Антоненко рассказала неприятную историю, участником которой стал покойный режиссер Олег Табаков. По словам звезды, она боготворила кумира, однако он не оправдал ее ожиданий.

Актриса вспомнила о домогательствах Табакова на экзамене во МХАТ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел много лет назад, когда Антоненко была молодой абитуриенткой. Во время экзамена во МХАТ знаменитый режиссер попросил актрису оголить ее грудь.

«Отчасти я от него пострадала. Была у него на хорошем счету на курсе, а при поступлении во МХАТ он мне сказал: "Я ничего делать не буду, просто покажи мне свою грудь". И я убежала оскорбленная», — цитирует звезду «КП».

По словам Антоненко, режиссер неоднократно приставал к молодым девушкам. В случае отказа он грозился разрушить их карьеру.

Шоу-бизнес,Елена Антоненко,Олег Табаков,
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