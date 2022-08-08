Эштон Кутчер признался в перенесенном аутоиммунном заболевании

Американский актер Эштон Кутчер два года назад перенес аутоиммунное заболевание. Соответствующее признание он сделал в эфире шоу National Geographic. Отрывок из него появился на YouTube-канале Access.

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Кутчер поделился, что переболел очень «странной и редкой» формой васкулита, которая чуть не лишила его зрения, слуха и возможности двигаться. Актер уверен, что чудом остался в живых и теперь уже «никакие испытания не преградят ему путь к успеху».

Отметим, что васкулитом называют группу заболеваний, связанную с воспалением и разрушением стенок кровеносных сосудов. При запушенных формах из-за ограничения кровотока у пациентов могут повреждаться органы и ткани.