Концерт Галкина в Латвии приостановили из-за драки в зале

На кадрах видно, как Галкин прервал свое выступление в зале «Дзинтари» из-за начавшейся потасовки между зрителями. Он предложил зрителям выйти на антракт, пока местная охрана разбирается в происходящем и помогает пострадавшим.

Галкин и его супруга Алла Пугачева уже несколько недель находятся в Латвии. Сначала в Юрмалу отправилась Примадонна с детьми, а после к ней присоединился супруг. Сейчас Галкин проводит выступления за границей. До этого звездная пара несколько месяцев проживала в Израиле.