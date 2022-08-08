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54 минуты назад

Концерт Галкина в Латвии приостановили из-за драки в зале

Газета.Ru

Журналист Михаил Шахназаров в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент с дракой на концерте юмориста Максима Галкина в Латвии.

«Драка на концерте Галкина. Советую посмотреть», — написал Шахназаров.

На кадрах видно, как Галкин прервал свое выступление в зале «Дзинтари» из-за начавшейся потасовки между зрителями. Он предложил зрителям выйти на антракт, пока местная охрана разбирается в происходящем и помогает пострадавшим.

Галкин объявил о концерте в эстонском Тарту

Галкин и его супруга Алла Пугачева уже несколько недель находятся в Латвии. Сначала в Юрмалу отправилась Примадонна с детьми, а после к ней присоединился супруг. Сейчас Галкин проводит выступления за границей. До этого звездная пара несколько месяцев проживала в Израиле.

Ранее Галкин начал выступать на латышском языке из-за «слежки» России.

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