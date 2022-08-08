Селена Гомес призналась, что хочет завести детей

Певица Селена Гомес сообщила о своих планах завести детей в ближайшие несколько лет, пишет Daily Mail. Она добавила, что собирается активно заниматься благотворительностью. "Я надеюсь выйти замуж и стать мамой. В конце концов я устану от всего этого. Я, вероятно, посвящу большую часть своей жизни благотворительности, прежде чем успокоюсь", - заявила Гомес. Она уточнила, что продолжит заниматься развитием своей благотворительной компании, которая помогает женщинам с психологическими проблемами. Гомес призналась, что перестала пользоваться социальными сетями, так как они негативно сказывались на ее ментальном здоровье. По словам певицы, все публикации в Instagram делает ее помощница. "Все, что я публикую, я просто отправляю ей, вместо того чтобы беспокоиться. Я даже не знаю своего пароля", - резюмировала Гомес. Ранее Селену Гомес заметили в компании итальянского продюсера во время отдыха на яхте.