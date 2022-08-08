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8 минут назад

Участник группы «Фактор-2» проиграл в суде Жукову

Никита Бородкин

Суд оставил за бывшим солистом группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым права на песни коллектива «Фактор-2». Как сообщает Teleprogramma.pro, судья решил отклонить иск ее экс-участника Ильи Подстрелова.

Участник группы «Фактор-2» проиграл в суде Жукову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что известный хитами «Шалава», «Война» и «Красавица» коллектив состоял из двух человек — Подстрелова и Владимира Панчкина. Одно время их продюсировал Жуков, однако через некоторое время у группы сменился руководитель и она распалась на две части.

Подстрелов был недоволен тем, что права на песни остались у Жукова и Панчкина, поскольку все хиты коллектива он якобы писал самостоятельно. Музыкант подал в суд, который отказал ему в передаче прав — предположительно, он не предоставил достаточных доказательств.

Напомним, что музыкальный коллектив был образован в 1999 году Подстреловым и Панченко в Германии. После того, как как дебютная песня группы под названием «Красавица» стала популярна в России, группа начала работу с Жуковым. После того как контракт истек, участники решили его не продлевать, но впоследствии музыканты поссорились и стали работать в двух разных составах — один в Германии, а другой в РФ.

Шоу-бизнес,Сергей Жуков,
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