Участник группы «Фактор-2» проиграл в суде Жукову

Суд оставил за бывшим солистом группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым права на песни коллектива «Фактор-2». Как сообщает Teleprogramma.pro, судья решил отклонить иск ее экс-участника Ильи Подстрелова.
Напомним, что известный хитами «Шалава», «Война» и «Красавица» коллектив состоял из двух человек — Подстрелова и Владимира Панчкина. Одно время их продюсировал Жуков, однако через некоторое время у группы сменился руководитель и она распалась на две части.
Подстрелов был недоволен тем, что права на песни остались у Жукова и Панчкина, поскольку все хиты коллектива он якобы писал самостоятельно. Музыкант подал в суд, который отказал ему в передаче прав — предположительно, он не предоставил достаточных доказательств.
Напомним, что музыкальный коллектив был образован в 1999 году Подстреловым и Панченко в Германии. После того, как как дебютная песня группы под названием «Красавица» стала популярна в России, группа начала работу с Жуковым. После того как контракт истек, участники решили его не продлевать, но впоследствии музыканты поссорились и стали работать в двух разных составах — один в Германии, а другой в РФ.