Участник группы «Фактор-2» проиграл в суде Жукову

Суд оставил за бывшим солистом группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым права на песни коллектива «Фактор-2». Как сообщает Teleprogramma.pro, судья решил отклонить иск ее экс-участника Ильи Подстрелова.

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Напомним, что известный хитами «Шалава», «Война» и «Красавица» коллектив состоял из двух человек — Подстрелова и Владимира Панчкина. Одно время их продюсировал Жуков, однако через некоторое время у группы сменился руководитель и она распалась на две части.

Подстрелов был недоволен тем, что права на песни остались у Жукова и Панчкина, поскольку все хиты коллектива он якобы писал самостоятельно. Музыкант подал в суд, который отказал ему в передаче прав — предположительно, он не предоставил достаточных доказательств.