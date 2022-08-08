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28 минут назад

Галкин объявил о концерте в эстонском Тарту

Елена Прошина

После удачных выступлений в Юрмале, юморист Максим Галкин анонсировал в своих соцсетях предстоящий концерт в эстонском городе Тарту. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Галкин объявил о концерте в эстонском Тарту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну что дорогие друзья, уже сегодня вечером я окажусь в замечательном старинном эстонском городе Тарту. Вечером концерт! До встречи», — сообщил Галкин.

До этого шоумен уже дважды выступал в Юрмале, где собрал полные залы зрителей. После выступлений артист рассыпался в комплиментах перед латышскими поклонниками: «Люблю, обожаю вас, дорогие мои зрители!» - написал он.

Ранее Галкин заявил, что начал изучать латышский язык, так как теперь российские СМИ внимательно следят за всем, что он говорит на концертах. На одном из выступлений он начал говорить по-латышски, при этом нелестно отозвался о русских зрителях. По его словам, те «вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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