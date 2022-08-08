Галкин объявил о концерте в эстонском Тарту

До этого шоумен уже дважды выступал в Юрмале, где собрал полные залы зрителей. После выступлений артист рассыпался в комплиментах перед латышскими поклонниками: «Люблю, обожаю вас, дорогие мои зрители!» - написал он.

Ранее Галкин заявил, что начал изучать латышский язык, так как теперь российские СМИ внимательно следят за всем, что он говорит на концертах. На одном из выступлений он начал говорить по-латышски, при этом нелестно отозвался о русских зрителях. По его словам, те «вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили».