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1 час назад

Сергей Зверев пожаловался на мешающих ему загорать фанатов

Газета.Ru

Стилист Сергей Зверев в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) пожаловался, что фанаты с телефонами мешают ему спокойно загорать во время отпуска.

Сергей Зверев пожаловался на мешающих ему загорать фанатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи — через пару минут куча народа с телефонами. Ну вот как отдыхать?» — возмутился Зверев.

Он признался, что завидует людям, которые могут «спокойно» поплавать в бассейне. Фанаты звезды поддержали Зверева и оценили его чувство юморы, некоторые поклонники посоветовали ему скрывать свою внешность при помощи элементов одежды.

«Обожаю ваше чувство юмора. Никак вы не можете отдохнуть, народ у нас беспардонный»; «Черные очки и кепка не помогают?»; «Многие люди не понимают, что такое личное пространство», — написали подписчики.

Ранее Зверев объяснил, почему не собирается эмигрировать из России.

Шоу-бизнес,Сергей Зверев,
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