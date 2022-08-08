В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
20 минут назад

Сердючку уличили в выступлениях для россиян

Никита Бородкин

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что украинский пародист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, продолжает зарабатывать на выступлениях для россиян. Как сообщает Telegram-канал «Абзац», он отметил, что этому не мешают даже высказывания комика про спецоперацию.

Сердючку уличили в выступлениях для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Дзюника, Данилко приглашают российские олигархи и бизнесмены, которые устраивают частные вечеринки в Дубае и других странах. Комик ему хвастался, что гонорар за одно выступление сравним с доходами за целый гастрольный тур по России.

Дзюник добавил, что во время таких мероприятий договариваются и о выступлениях других нежелательных в России артистов.

Напомним, что после начала спецоперации Данилко стал жестко критиковать действия Москвы, а также выступать в поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, он нелестно высказывался о российских политических и общественных деятелях.

В результате Данилко попал в «список 31» — перечень артистов, которым на 50 лет запретили въезд в Россию.

Шоу-бизнес,Леонид Дзюник,Андрей Данилко,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители