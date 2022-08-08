Сердючку уличили в выступлениях для россиян

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что украинский пародист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, продолжает зарабатывать на выступлениях для россиян. Как сообщает Telegram-канал «Абзац», он отметил, что этому не мешают даже высказывания комика про спецоперацию.

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По словам Дзюника, Данилко приглашают российские олигархи и бизнесмены, которые устраивают частные вечеринки в Дубае и других странах. Комик ему хвастался, что гонорар за одно выступление сравним с доходами за целый гастрольный тур по России.

Дзюник добавил, что во время таких мероприятий договариваются и о выступлениях других нежелательных в России артистов.

Напомним, что после начала спецоперации Данилко стал жестко критиковать действия Москвы, а также выступать в поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, он нелестно высказывался о российских политических и общественных деятелях.