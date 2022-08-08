Кушанашвили предупредил о грозящих Урганту опасностях

Журналист Отар Кушанашвили сделал предположение, как может в дальнейшем развиваться творческая деятельность телеведущего Ивана Урганта. Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.

По его мнению, Ургант может создать собственное шоу на просторах видеохостинга. Кроме того, он высказал обеспокоенность за безопасность ведущего.

«Хочу ли я, чтобы над Ургантом навис дамоклов меч? Не хочу. Он там, правда, уже висит», — заявил Кушанашвили.