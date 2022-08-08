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47 минут назад

Кушанашвили предупредил о грозящих Урганту опасностях

Елена Прошина

Журналист Отар Кушанашвили сделал предположение, как может в дальнейшем развиваться творческая деятельность телеведущего Ивана Урганта. Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.

Кушанашвили предупредил о грозящих Урганту опасностях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, Ургант может создать собственное шоу на просторах видеохостинга. Кроме того, он высказал обеспокоенность за безопасность ведущего.

«Хочу ли я, чтобы над Ургантом навис дамоклов меч? Не хочу. Он там, правда, уже висит», — заявил Кушанашвили.

Ранее писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале сообщил, что ему рассказали, что Ургант работает над своим новым YouTube-шоу «в коридорах Останкино». В частности, телеведущий «весело записывал подводки к новой программе». Сам Иван эту информацию пока не подтвердил.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Захар Прилепин,
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