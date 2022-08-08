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22 минуты назад

Иракли «переименовал» хит «Лондон – Париж» в «Волга – Иртыш». Видео

Денис Фьючин

Певец Ираклий Пирцхалава на концерте в Екатеринбурге в шутку «переименовал» свой хит «Лондон – Париж» в «Волга – Иртыш». Об этом артист заявил своим поклонникам, пришедшим послушать его выступление. Фрагмент видео появился в распоряжении телеканала «Москва 24».

Такое изменение названия и текста своей композиции Иракли объяснил началом импортозамещения в стране.

«Поэтому неполиткорректно», – сообщил популярный исполнитель.

Присутствовавшие на выступлении певца зрители одобрили новый вариант песни. При этом сам Иракли назвал шуткой «переименование» и заверил, что перезаписи хита не планируется.

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