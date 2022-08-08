Певец Ираклий Пирцхалава на концерте в Екатеринбурге в шутку «переименовал» свой хит «Лондон – Париж» в «Волга – Иртыш». Об этом артист заявил своим поклонникам, пришедшим послушать его выступление. Фрагмент видео появился в распоряжении телеканала «Москва 24».

Такое изменение названия и текста своей композиции Иракли объяснил началом импортозамещения в стране.

«Поэтому неполиткорректно», – сообщил популярный исполнитель.