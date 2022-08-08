«Хватит на восемь поколений»: Кушанашвили оценил финансы Лободы

Заработанного певицей Светланой Лободой хватит еще на «восемь последующих поколений», заявил журналист Отар Кушанашвили. Как сообщает Teleprogramma.pro, в новом выпуске своей передачи на YouTube он отметил, что выступлений у отказавшихся от России исполнителей хватает, чтобы поддерживать свой уровень жизни.

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«Не беспокойтесь за Лободу, заработанного хватит на восемь последующих поколений», — сказал Кушанашвили.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Лобода раскритиковала действия России, из-за чего ей запретили въезд на территорию РФ до 2072 года. Выступать перед россиянами ей приходится за пределами страны — от частных мероприятий она не отказывается.