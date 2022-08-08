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34 минуты назад

«Хватит на восемь поколений»: Кушанашвили оценил финансы Лободы

Никита Бородкин

Заработанного певицей Светланой Лободой хватит еще на «восемь последующих поколений», заявил журналист Отар Кушанашвили. Как сообщает Teleprogramma.pro, в новом выпуске своей передачи на YouTube он отметил, что выступлений у отказавшихся от России исполнителей хватает, чтобы поддерживать свой уровень жизни.

«Хватит на восемь поколений»: Кушанашвили оценил финансы Лободы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не беспокойтесь за Лободу, заработанного хватит на восемь последующих поколений», — сказал Кушанашвили.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Лобода раскритиковала действия России, из-за чего ей запретили въезд на территорию РФ до 2072 года. Выступать перед россиянами ей приходится за пределами страны — от частных мероприятий она не отказывается.

Недавно Лобода переехала в Латвию. После начала спецоперации она некоторое время провела в Риге, а недавно заявила, что ей настолько понравилась страна, что она захотела встретить свою старость именно там.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Светлана Лобода,
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