Кушанашвили объяснил молчание Меладзе

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, почему певец и продюсер Валерий Меладзе «хранит молчание» касательно происходящих в мире событий. Как сообщает Teleprogramma.pro, публицист отметил, что Меладзе «и так ходит по краю пропасти» и вынужден заботиться о близких.

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Напомним, что после начала спецоперации на Украине Меладзе уехал из России, ликвидировал юридическое лицо группы «ВИА Гра», а после заявил, что уходит из шоу-бизнеса. Валерий рассказывал, что хочет работать по профессии — у него есть диплом инженера-механика по судовым энергоустановкам, а за эти годы он даже успел защитить кандидатскую.

Однако несколько дней назад Меладзе дал концерт в Монако, билеты на который начинались почти что от 50 тыс. рублей. Кушанашвили объяснил такой шаг артиста стремлением прокормить свою семью, а откровенные высказывания могут помешать этому.