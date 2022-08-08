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52 минуты назад

Кушанашвили объяснил молчание Меладзе

Никита Бородкин

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, почему певец и продюсер Валерий Меладзе «хранит молчание» касательно происходящих в мире событий. Как сообщает Teleprogramma.pro, публицист отметил, что Меладзе «и так ходит по краю пропасти» и вынужден заботиться о близких.

Кушанашвили объяснил молчание Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Меладзе уехал из России, ликвидировал юридическое лицо группы «ВИА Гра», а после заявил, что уходит из шоу-бизнеса. Валерий рассказывал, что хочет работать по профессии — у него есть диплом инженера-механика по судовым энергоустановкам, а за эти годы он даже успел защитить кандидатскую.

Однако несколько дней назад Меладзе дал концерт в Монако, билеты на который начинались почти что от 50 тыс. рублей. Кушанашвили объяснил такой шаг артиста стремлением прокормить свою семью, а откровенные высказывания могут помешать этому.

Отметим, что недавно в Сети стали распространятся слухи, что Меладзе разошелся с Верой Брежневой и снова встречается с бывшей женой Яной Сумм. Последняя информацию опровергла, заявив, что у продюсера и его новой избранницы все хорошо.

Шоу-бизнес,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,
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