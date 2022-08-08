В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
10 минут назад

Встреча Веры Брежневой и Максима Галкина чуть не привела к скандалу

FBM.ru

Известная исполнительница Вера Брежнева возмутилось тому, что телеведущий и шоумен Максим Галкин непочтительно относится к гостям и обсуждаемым знаменитостям. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает информационный портал “Блитц”.

Встреча Брежневой и Галкина чуть не привела к скандалу
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Почему всех нарекаешь Юлька, Анька? Мне не нравится, когда так называют людей. Позволено элементарно Аня, Юля, Юлечка, но Юлька — это дворовая какая-то культура», — прокомментировала певица.

Максим Галкин отреагировал на этот выпад артистки, стараясь перебросить обстановку в шутку. Шоумен предложил различные виды произношения имен блогеров Анны Покров и Юлии Гаврилиной, о которых и была речь.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Вера Брежнева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители