Встреча Брежневой и Галкина чуть не привела к скандалу

Известная исполнительница Вера Брежнева возмутилось тому, что телеведущий и шоумен Максим Галкин непочтительно относится к гостям и обсуждаемым знаменитостям. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает информационный портал “Блитц”.
«Почему всех нарекаешь Юлька, Анька? Мне не нравится, когда так называют людей. Позволено элементарно Аня, Юля, Юлечка, но Юлька — это дворовая какая-то культура», — прокомментировала певица.
Максим Галкин отреагировал на этот выпад артистки, стараясь перебросить обстановку в шутку. Шоумен предложил различные виды произношения имен блогеров Анны Покров и Юлии Гаврилиной, о которых и была речь.