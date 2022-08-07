СМИ сообщили о возможном завершении «Поля чудес»

Развлекательные программы «Поле чудес», «Давай поженимся» и другие могут не вернуться в сетку Первого канала. Об этом сообщает BLITZ+. Как объяснил в разговоре с порталом продюсер Сергей Лавров, в случае окончания эры «Поля чудес» программу заменят новым контентом.
«Уйдет история. Но ничего страшного. Поменяется контент. Сейчас очень много талантливых ребят. Если они вернутся, будет хорошо, поскольку это наша история, но хочется молодой крови, которой сейчас не хватает», — сказал Лавров.
В марте ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович опровергал сообщения о закрытии шоу.