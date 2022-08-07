Емельяненко во второй раз женится на бывшей супруге

Скандальный боец ММА Александр Емельяненко сообщил журналистам, что повторно сделал предложение бывшей супруге Полине Селедцовой, и она его не отвергла.

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В 2015 году Полина и Александр поженились в стенах бутырской тюрьмы, где жених отбывал наказание по обвинению в изнасиловании. Брак распался через три года.

Сейчас спортсмен пытается начать все с начала. Он заявил журналистам «Спорт-экспресса», что кардинально изменил свой образ жизни и поведение. Завязал с алкоголем, порвал сомнительные связи и мечтает о спокойной семейной жизни.

Никаких пышных торжеств не предусмотрено – пара просто придет в Загс и распишется.

«Мы решили особо не устраивать гуляния, массовую попойку. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнешь, либо — на себя потратишь», —объяснил Емельяненко.