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1 час назад

Емельяненко во второй раз женится на бывшей супруге

Ирина Лебедева

Скандальный боец ММА Александр Емельяненко сообщил журналистам, что повторно сделал предложение бывшей супруге Полине Селедцовой, и она его не отвергла.

Емельяненко во второй раз женится на бывшей супруге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2015 году Полина и Александр поженились в стенах бутырской тюрьмы, где жених отбывал наказание по обвинению в изнасиловании. Брак распался через три года.

Сейчас спортсмен пытается начать все с начала. Он заявил журналистам «Спорт-экспресса», что кардинально изменил свой образ жизни и поведение. Завязал с алкоголем, порвал сомнительные связи и мечтает о спокойной семейной жизни.

Никаких пышных торжеств не предусмотрено – пара просто придет в Загс и распишется.

«Мы решили особо не устраивать гуляния, массовую попойку. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнешь, либо — на себя потратишь», —объяснил Емельяненко.

В сентябре Емельяненко ждет поединок по правилам бокса против Вячеслава Дацика, который накануне выиграл бой с Джеффом Монсоном.

Шоу-бизнес,Александр Емельяненко,Джефф Монсон,
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