Продюсер раскрыл причину молчания Ваенги

В последнее время имя певицы упоминается в светской хронике вовсе не в связи с творчеством. Предыдущий альбом Елены Ваенги вышел в прошлом году. Кроме того, артистка в сложившейся политической и экономической ситуации не делает публичных заявлений, как многие ее коллеги. Эксперт объяснил, с чем это может быть связано.

Фото: Legion-media Legion-media

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко заявил в комментарии «Экспресс газете», что Елена Ваенга является целостным артистом, и ей не нужно притягивать к себе внимание и хайповать, как, например, Маниже или Филиппу Киркорову.

«Я не думаю, что звезда певицы погасла. Мне кажется, что она как человек незаурядный, со своей нешаблонной музыкальной деятельностью не хочет быть в скандальных ситуациях, которые возникают, на которых хайпуют. Думаю, в этом и заключается причина, по которой Ваенга сейчас отмалчивается», - отметил продюсер.

Он добавил, что исполнительница, судя по всему, не желает хайповать на поддержке или отрицании тем, которые сейчас активно обсуждаются в обществе. «Она просто делает своей дело», - считает эксперт.

Музыкальный критик констатировал, что Елена Ваенга – нешаблонный артист.

«Все ее произведения и творчество осознанны. Полагаю, она сделала паузу, осмысливает. В дальнейшем, мне кажется, певица будет двигаться в своем направлении. Ей ничего не надо менять в музыкальном плане, у нее занята своя ниша», - заявил Павел Рудченко.

Ваенга с округлившимся животом вышла на сцену

Он отметил, что таких артисток как Ваенга на российской эстраде практически нет.

«Разве что, Рада рай и еще пара человек. Елена отожмет паузу и будет работать дальше. И с аудиторией у нее все хорошо. У нее она довольно приличная. К тому же, гастрольный график звезды всегда состоял из аншлаговых концертов, она собирала большие залы с большим ценником», - заключил продюсер.