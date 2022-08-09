В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Продюсер раскрыл причину молчания Елены Ваенги: «Осмысливает»

Экспресс газетаиещё 1

В последнее время имя певицы упоминается в светской хронике вовсе не в связи с творчеством. Предыдущий альбом Елены Ваенги вышел в прошлом году. Кроме того, артистка в сложившейся политической и экономической ситуации не делает публичных заявлений, как многие ее коллеги. Эксперт объяснил, с чем это может быть связано.

Продюсер раскрыл причину молчания Ваенги
Фото: Legion-mediaLegion-media

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко заявил в комментарии «Экспресс газете», что Елена Ваенга является целостным артистом, и ей не нужно притягивать к себе внимание и хайповать, как, например, Маниже или Филиппу Киркорову.

«Я не думаю, что звезда певицы погасла. Мне кажется, что она как человек незаурядный, со своей нешаблонной музыкальной деятельностью не хочет быть в скандальных ситуациях, которые возникают, на которых хайпуют. Думаю, в этом и заключается причина, по которой Ваенга сейчас отмалчивается», - отметил продюсер.

Он добавил, что исполнительница, судя по всему, не желает хайповать на поддержке или отрицании тем, которые сейчас активно обсуждаются в обществе. «Она просто делает своей дело», - считает эксперт.

Музыкальный критик констатировал, что Елена Ваенга – нешаблонный артист.

«Все ее произведения и творчество осознанны. Полагаю, она сделала паузу, осмысливает. В дальнейшем, мне кажется, певица будет двигаться в своем направлении. Ей ничего не надо менять в музыкальном плане, у нее занята своя ниша», - заявил Павел Рудченко.

Ваенга с округлившимся животом вышла на сцену

Он отметил, что таких артисток как Ваенга на российской эстраде практически нет.

«Разве что, Рада рай и еще пара человек. Елена отожмет паузу и будет работать дальше. И с аудиторией у нее все хорошо. У нее она довольно приличная. К тому же, гастрольный график звезды всегда состоял из аншлаговых концертов, она собирала большие залы с большим ценником», - заключил продюсер.

Ранее Елена Ваенга произвела фурор своим видом в белом струящемся платье с черным бантом на груди. Дополнила образ Елена маленькой черной сумочкой и длинными серьгами. Волосы звезда убрала в тугой хвост.

Шоу-бизнес,Елена Ваенга,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители