Садальский обозвал Цискаридзе лжецом

Станислав Садальский никак не оставит в покое артиста и педагога балета. а с недавних пор - и телеведущего Николая Цискаридзе. Теперь он упрекнул его в том, что тот якобы солгал о размере своей пенсии и пригрозил озвучить реальные цифры госвыплаты и гонораров Николая.