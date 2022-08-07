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36 минут назад

Садальский обозвал Цискаридзе лжецом

Ирина Лебедева

Станислав Садальский никак не оставит в покое артиста и педагога балета. а с недавних пор - и телеведущего Николая Цискаридзе. Теперь он упрекнул его в том, что тот якобы солгал о размере своей пенсии и пригрозил озвучить реальные цифры госвыплаты и гонораров Николая.

Садальский обозвал Цискаридзе лжецом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И на первом прекрасный балерун в позе Arabesqus, на одной ноге, вел передачу, не понимая о ком и о чем, второй ногой торопился в бухгалтерию за гонораром.

Традиционно рейтинг Николя приближается к нулю… и еще совет балеруну, не жалуйтесь, вернее не врите , что пенсия 12 000 рублей, а то придется озвучить вашу истинную пенсию и завышенные гонорары , за плохое ведение «В субботу вечером», — написал Садальский в Telegram-канале.

Станислав Садальский уже не первый раз резко критикует программы Первого Канала, в том числе заостряя внимание на карьере Николая Цискаридзе как телеведущего.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Станислав Садальский,Первый канал,
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