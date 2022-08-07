Кушанашвили рассказал о встрече с братом Галкина

Уехавших в феврале из России Максима Галкина и Аллу Пугачеву в Израиле приютил Дмитрий, брат юмориста. У него своя вилла в Кесарии.
Ранее Дмитрий Галкин занимался продюсерской деятельностью, затем переквалифицировался в сферу изготовления и продажу вооружения, был генеральным директором ООО «Военно-промышленная компания». Сейчас, как пишет Экспресс Газета, он числится соучредителем московской компании, выпускающей оружие и боеприпасы, а также совладельцем завода «Камешковский технологический центр»
Мужчина переехал в Израиль на ПМЖ уже достаточно давно.
Тем не менее, в Россию бизнесмен приезжает. Так, Отар Кушанашвили в своем ютуб-шоу «Каково?!» сообщил, что недавно виделся с Дмитрием Галкиным.
«Увидели подтянутого, поджарого, доброжелательного, улыбчивого, что немаловажно, парня. Его брат отверженный, который не собирается (возвращаться - прим. ред), зная, какая ажитация со знаком минус возникнет после его приезда. Но мы увидели человека незлобивого, немилитаристского, хотя он, говорят, я не спрашивал его, занимается продажей вооружения и на этом сколотил состояние. Ну если он умеет это делать, почему бы ему до февраля всем известного, этим было не заниматься», - заявил журналист.
Основатель промоушена«Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, сколько заработал телеведущий Отар Кушанашвили за бой с актером Никитой Джигурдой, передает «Чемпионат.com». Напомним, Кушанашвили утверждал, что заработал за поединок 17 миллионов рублей.
«Кушанашвили любит вообще преувеличивать. Не может быть и речи ни о каких 17 миллионах. У него хороший гонорар для артиста – около миллиона рублей», - сказал Арутюнян.