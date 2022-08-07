Кушанашвили рассказал о встрече с братом Галкина

«Увидели подтянутого, поджарого, доброжелательного, улыбчивого, что немаловажно, парня. Его брат отверженный, который не собирается (возвращаться - прим. ред), зная, какая ажитация со знаком минус возникнет после его приезда. Но мы увидели человека незлобивого, немилитаристского, хотя он, говорят, я не спрашивал его, занимается продажей вооружения и на этом сколотил состояние. Ну если он умеет это делать, почему бы ему до февраля всем известного, этим было не заниматься», - заявил журналист.