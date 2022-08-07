«Собчак, угомонись!» Боня обрушилась на Ксению

Недавно Виктория Боня призналась, что попала в больницу и лежит под капельницами без сил. Хейтеры тут же поставили теледиве диагноз: рецидив шаманский практики, последствие поедания галлюциногенного кактуса.Об этом сообщает СтарХит.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ксения Собчак не пропустила эту новость, репостнула ее в Телеграм-канале и задала вопрос подписчикам:

«А как проходят ваши выходные?»

Боня также решила не оставлять без внимания этот выпад. Она посоветовала журналистке «угомониться» и сообщила, что приводит в порядок свое здоровье для того, чтобы совершить восхождение на гору высотой более 8000 метров.

«Собчак, угомонись! Причем тут капельницы и кактус? Все-таки Сан-Педро не дает ей покоя. А капельницы капаю, потому что готовлюсь к восхождению на гору высотой 8100 метро!», - возмутилась Виктория.

На днях в Telegram распространился скандальный ролик с выступления украинского рэпера Потапа в Израиле. Он скакал по сцене и пел частушки, критикуя Россию и россиян. Виктория Боня решила прокомментировать выступление Потапа.