Собчак рассказала о знакомстве с консьержем-извращенцем

Ксения Собчак провела выходные во Франции. Она показала своему сыну все местные достопримечательности и сводила его в знаменитый парк аттракционов. Собчак не повезло с погодой. В Париже стояла жара, так что журналистке пришлось непросто. Кроме того, с Собчак во Франции случился казус. Ксения пожаловалась на неприятную ситуацию, случившуюся с ней в Париже. Блондинка обиделась на консьержа, купившего ей дешевые билеты на Эйфелеву башню. Собчак приятно удивила цена на билеты. Позже она подняла принцип формирования ценника для посетителей самой знаменитой башни в мире.

Фото: Собчак / Telegram Собчак / Telegram

Как оказалось, Собчак получила билеты на пеший подъем без лифта. Ксения в итоге обозвала совершившего покупку консьержа дураком и извращенцем. Ей пришлось пройти немало ступенек и страдать от боли в ягодицах. По словам Собчак, ее сын мужественно дошел до первого этажа и попросил в следующий раз взять билет с лифтом.