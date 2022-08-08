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1 час назад

Собчак рассказала о знакомстве с консьержем-извращенцем

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Ксения Собчак провела выходные во Франции. Она показала своему сыну все местные достопримечательности и сводила его в знаменитый парк аттракционов. Собчак не повезло с погодой. В Париже стояла жара, так что журналистке пришлось непросто. Кроме того, с Собчак во Франции случился казус. Ксения пожаловалась на неприятную ситуацию, случившуюся с ней в Париже. Блондинка обиделась на консьержа, купившего ей дешевые билеты на Эйфелеву башню. Собчак приятно удивила цена на билеты. Позже она подняла принцип формирования ценника для посетителей самой знаменитой башни в мире.

Собчак рассказала о знакомстве с консьержем-извращенцем
Фото: Собчак / TelegramСобчак / Telegram

Как оказалось, Собчак получила билеты на пеший подъем без лифта. Ксения в итоге обозвала совершившего покупку консьержа дураком и извращенцем. Ей пришлось пройти немало ступенек и страдать от боли в ягодицах. По словам Собчак, ее сын мужественно дошел до первого этажа и попросил в следующий раз взять билет с лифтом.

Вероятно, консьерж из дома Собчак привык планировать бюджетные посещения туристических мест. Не все при визите на Эйфелеву башню пользуются лифтом или идут ужинать в ресторан на ее вершине. Есть те, кто просто позирует у ее подножья.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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