Поплавская едва не умерла из-за таблеток для похудения

Яна Поплавская после рождения второго ребенка очень сильно поправилась. О своей борьбе за стройность и о том, что она едва не закончилась трагедией, актриса рассказала в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

До второй беременности Яна весила 45 килограммов. А потом начались проблемы. Звезда прибавила 30 килограммов веса. Диета и спорт не помогали. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

«Я была большим белым кораблем. Мне позвонила подруга и говорит — вот есть таблетки. Мне привезли их», - сказала Поплавская.

Яна пила снадобье, и за две недели существенно похудела. Однако обнаружились и побочные эффекты. Нарушился сон и общее самочувствие оставляло желать лучшего. Но звезда худела, и поэтому продолжала пить таблетки.

Однажды ночью у Яны начались судороги. Муж вызвал врача. Поплавской было настолько плохо, что она попрощалась с детьми.

К счастью, медики помогли актрисе, но с тех пор она предостерегает всех, кто стремится похудеть любой ценой, что при этом можно расстаться с жизнью.

PR-директор певицы Ольги Бузовой заявил, что не знает актрису Яну Поплавскую, раскритиковавшую поведение звезды «Дома-2» на фестивале в Москве.