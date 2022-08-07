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51 минуту назад

Поплавская едва не умерла из-за таблеток для похудения

Ирина Лебедева

Яна Поплавская после рождения второго ребенка очень сильно поправилась. О своей борьбе за стройность и о том, что она едва не закончилась трагедией, актриса рассказала в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Поплавская едва не умерла из-за таблеток для похудения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

До второй беременности Яна весила 45 килограммов. А потом начались проблемы. Звезда прибавила 30 килограммов веса. Диета и спорт не помогали. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

«Я была большим белым кораблем. Мне позвонила подруга и говорит — вот есть таблетки. Мне привезли их», - сказала Поплавская.

Яна пила снадобье, и за две недели существенно похудела. Однако обнаружились и побочные эффекты. Нарушился сон и общее самочувствие оставляло желать лучшего. Но звезда худела, и поэтому продолжала пить таблетки.

Однажды ночью у Яны начались судороги. Муж вызвал врача. Поплавской было настолько плохо, что она попрощалась с детьми.

К счастью, медики помогли актрисе, но с тех пор она предостерегает всех, кто стремится похудеть любой ценой, что при этом можно расстаться с жизнью.

PR-директор певицы Ольги Бузовой заявил, что не знает актрису Яну Поплавскую, раскритиковавшую поведение звезды «Дома-2» на фестивале в Москве.

«Я даже не знаю, кто это… Я только вижу ее негативные комментарии обо всех. Это кто-то типа Юрия Лозы? 50 лет назад что-то сделали, не очень выдающееся, и сейчас хоть как-то пытаются напомнить о себе», - задался вопросом Богославский.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Первый канал,
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