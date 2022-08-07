В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
16 минут назад

Сорокин осудил недоброжелателей, обвинивших Королеву во лжи

Ирина Лебедева

В свое время широко обсуждалось признание Наташи Королевой о том, что у нее в Соединенных Штатах есть дочь. Как рассказала певица, она пожертвовала другу нетрадиционной ориентации свою яйцеклетку, а ребенка выносила суррогатная мама.

Сорокин осудил недоброжелателей, обвинивших Королеву во лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тогда на Королеву обрушилась волна обвинений во лжи. Певицу упрекали в том, что она выдумала эту историю ради того, чтобы привлечь к себе внимание публики. Однако многие считали, что звезда рассказала чистую правду. В частности, музыкальный критик Сергей Соседов говорил, что история хотя и небанальная, но настоящая.

Недавно в беседе с порталом blitz.center журналист Денис Сорокин вернулся к этой теме. Он уверен в том, что Наташа стала жертвой злобного хейта, что доставило звезде много неприятных переживаний.

«Наоборот, нужно поддержать желание быть откровенным. У нас актеры-развратники по 150 детей на стороне заводят, а она сказала, что сделала благое дело. Почему после этого столкнулась с критикой – вообще не понимаю».

Певица Наташа Королева прокомментировала свою поездку в США, которая мгновенно обросла домыслами об эмиграции. Популярная исполнительница эмоционально отреагировала на волну слухов, предположений и упреков, вызванную фотографией с нью-йоркским видом. Королева обвинила журналистов, распространивших дезинформацию о переезде в Штаты, в непрофессионализме.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Денис Сорокин,Наташа Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители