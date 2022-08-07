Сорокин осудил недоброжелателей, обвинивших Королеву во лжи

В свое время широко обсуждалось признание Наташи Королевой о том, что у нее в Соединенных Штатах есть дочь. Как рассказала певица, она пожертвовала другу нетрадиционной ориентации свою яйцеклетку, а ребенка выносила суррогатная мама.

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Тогда на Королеву обрушилась волна обвинений во лжи. Певицу упрекали в том, что она выдумала эту историю ради того, чтобы привлечь к себе внимание публики. Однако многие считали, что звезда рассказала чистую правду. В частности, музыкальный критик Сергей Соседов говорил, что история хотя и небанальная, но настоящая.

Недавно в беседе с порталом blitz.center журналист Денис Сорокин вернулся к этой теме. Он уверен в том, что Наташа стала жертвой злобного хейта, что доставило звезде много неприятных переживаний.

«Наоборот, нужно поддержать желание быть откровенным. У нас актеры-развратники по 150 детей на стороне заводят, а она сказала, что сделала благое дело. Почему после этого столкнулась с критикой – вообще не понимаю».