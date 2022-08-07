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46 минут назад

Борисова: «У меня биполярное расстройство»

Ирина Лебедева

Дана Борисова призналась в наличии психического расстройства. Она написала об этом в микроблоге. Дело в том, что на видео, которые выкладывает телеведущая, заметно, что у нее трясутся руки.

Борисова: «У меня биполярное расстройство»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подписчики высказали предположение, что это происходит из-за того, что Дана употребляет алкоголь или запрещенные вещества, - пишет moslenta.ru.

Борисовой пришлось объяснить, что тремор – от лекарств от психического расстройства. Болезнь у нее была диагностирована более 10 лет назад, и консультируют Дану опытные специалисты.

«Я загружена препаратами по полной. Принимаю антидепрессанты эпизодически. А в основном я принимаю нормотимики, потому что у меня биполярное расстройство», — сообщила телеведущая.

Дана также пожаловалась, что вынуждена постоянно принимать лекарства, иначе у нее развиваются депрессии и приступы мании.

Ранее Дана публично сообщала, что выкладывала для поклонников эротические съемки из собственной спальни, а также признавалась, что после приема запрещенных веществ позировала без одежды.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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