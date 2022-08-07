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1 час назад

Рок-группа «Би-2» покинула Россию

Слово и Дело

Рок-группа «Би-2» была вынуждена поспешно покинуть Россию из-за давления патриотически настроенных граждан. Лева и Шура не поддерживает спецоперацию, поэтому решили тайно покинуть страну.

Рок-группа «Би-2» покинула Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Все началось с осуждения СВО, а затем «Би-2» и вовсе отказались участвовать в концерте в поддержку России и президента. Теперь граждане сдают билеты на выступления группы.

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«Би-2» планировали концерт в Самаре 27 августа, а в Томске — 16 сентября. Судя по всему мероприятия будут отменены, но пока официальных заявлений об этом не поступало, сообщает портал TVcenter.RU.

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