Рок-группа «Би-2» покинула Россию

Рок-группа «Би-2» была вынуждена поспешно покинуть Россию из-за давления патриотически настроенных граждан. Лева и Шура не поддерживает спецоперацию, поэтому решили тайно покинуть страну.
Все началось с осуждения СВО, а затем «Би-2» и вовсе отказались участвовать в концерте в поддержку России и президента. Теперь граждане сдают билеты на выступления группы.
«Би-2» планировали концерт в Самаре 27 августа, а в Томске — 16 сентября. Судя по всему мероприятия будут отменены, но пока официальных заявлений об этом не поступало, сообщает портал TVcenter.RU.