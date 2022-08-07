Рок-группа «Би-2» покинула Россию

Рок-группа «Би-2» была вынуждена поспешно покинуть Россию из-за давления патриотически настроенных граждан. Лева и Шура не поддерживает спецоперацию, поэтому решили тайно покинуть страну.

Все началось с осуждения СВО, а затем «Би-2» и вовсе отказались участвовать в концерте в поддержку России и президента. Теперь граждане сдают билеты на выступления группы.